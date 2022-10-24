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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В Белоруссии сообщили о восстановлении канала связи с платежной системой VISA

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Белорусский Банковский процессинговый центр восстановил канал связи с международной платежной системой VISA после более чем трехчасового перерыва.

"24.10.2022г. с 10:23 до 13:52 имела место неработоспособность канала связи с международной платежной системой VISA. В настоящее время работоспособность восстановлена в полном объеме", - говорится в сообщении БПЦ.

Ранее БПЦ сообщал, что канал связи с Visa пока недоступен для белорусских банков, возможны сбои в работе карточек системы.

Причины отсутствия связи с Visa по-прежнему не уточняются.

Банковский процессинговый центр обслуживает в Белоруссии более 9,2 млн карт, к нему подключены 74,2 тыс. организаций торговли и сервиса, 125 тыс. платежных терминалов, почти 2,4 тыс. банкоматов и около 1,7 тыс. инфокиосков.

Белоруссия VISA
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