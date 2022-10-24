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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

SpaceX готовит к запуску новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX 28 октября по московскому времени должна стартовать на орбиту с очередной партией мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщило специализированное издание Spaceflight Now.

Запуск планируется осуществить с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния 27 октября в часовое временное окно, которое открывается в 15:01 по времени Тихоокеанского побережья США (28 октября в 03:01 по Москве).

Он станет 66-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и третьим в октябре.

SpaceX запустила уже 3505 спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет сеть Starlink доступна пользователям в 41 стране, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Spacex Starlink
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