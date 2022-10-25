Корабль NASA "Прогресс МС-20" скорректировал орбиту МКС для уклонения от космического мусора

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Двигатели российского грузового корабля "Прогресс МС-20" скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС) для уклонения от космического мусора, сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Сегодня вечером (в понедельник по времени Восточного побережья США - ИФ), двигатели "Прогресса МС-20" были включены на 5 минут и 5 секунд в рамках осуществления запланированного манёвра по уклонению от космического мусора, проводимого в качестве дополнительной меры по отведению орбитальной группировки на большее расстояние от предполагаемой траектории полёта фрагмента российского спутника "Космос-1408", - говорится в сообщении на сайте управления.

По данным NASA, манёвр был осуществлён в понедельник, в 20:25 по времени Восточного побережья США (во вторник, в 03:25 по Москве).

В сообщении подчеркивается, что если бы орбита станции не была скорректирована, то фрагмент разрушенного спутника мог бы пройти в радиусе примерно пяти километров от неё.

В результате проведённого манёвра высота орбиты станции изменилась на примерно 300 метров в апогее и на 1,2 км в перигее.