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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Песков сообщил о проработке деталей создания газового хаба с Турцией

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Детали создания газового хаба в Турции продолжают прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Заинтересованность обеих стран в создании газового хаба была акцентирована на недавней встрече двух президентов (России и Турции) в Астане. Детали прорабатываются", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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По его словам, "мы знаем, что там есть очень важная часть, связанная со сбытом".

"По мере того, как эта часть будет проясняться, будут становиться понятными очертания этого хаба", - сказал Песков.

Кроме того, Песков в ответ на заявление министра промышленности и торговли Чехии Юзефа Сикела о том, что Европа не будет закупать российский газ в случае создания в Турции соответствующего хаба, напомнил, что европейский континент состоит не только из Чехии, а у других стран могут быть и иные позиции на разных этапах.

"Господин Юзеф Сикела, наверное, знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, и у них могут быть разные позиции в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность восприятия происходящего и так далее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли такого рода заявления повлиять на переговоры по созданию такого хаба.

На прошлой неделе лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Астане поручили соответствующим ведомствам начать работу по вопросу возможности создания газового хаба в Турции.

Путин заявлял, что газовый хаб в Турции в случае его создания мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в европейские страны.

Дмитрий Песков Турецкий поток
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