Песков сообщил о проработке деталей создания газового хаба с Турцией

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Детали создания газового хаба в Турции продолжают прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Заинтересованность обеих стран в создании газового хаба была акцентирована на недавней встрече двух президентов (России и Турции) в Астане. Детали прорабатываются", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "мы знаем, что там есть очень важная часть, связанная со сбытом".

"По мере того, как эта часть будет проясняться, будут становиться понятными очертания этого хаба", - сказал Песков.

Кроме того, Песков в ответ на заявление министра промышленности и торговли Чехии Юзефа Сикела о том, что Европа не будет закупать российский газ в случае создания в Турции соответствующего хаба, напомнил, что европейский континент состоит не только из Чехии, а у других стран могут быть и иные позиции на разных этапах.

"Господин Юзеф Сикела, наверное, знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, и у них могут быть разные позиции в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность восприятия происходящего и так далее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли такого рода заявления повлиять на переговоры по созданию такого хаба.

На прошлой неделе лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Астане поручили соответствующим ведомствам начать работу по вопросу возможности создания газового хаба в Турции.

Путин заявлял, что газовый хаб в Турции в случае его создания мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в европейские страны.