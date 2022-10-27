Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Живущие в Эстонии россияне и белорусы лишатся права владеть огнестрельным оружием

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло поправки в закон "Об оружии", на основании которого владеть огнестрельным оружием будет разрешено только гражданам республики, гражданам государств - членов ЕС и НАТО.

"Все люди, у которых нет эстонского гражданства, гражданства другого государства-члена Европейского Союза или гражданства государства-члена НАТО, потеряют право на владение оружием в Эстонии", - сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Решение вступит в силу с 1 декабря.

Решение касается проживающих в республике 683 граждан других стран, в основном России и Белоруссии, а также 595 лиц без гражданства.

В течение года они должны будут продать или сдать оружие полиции. Теми, кто не выполнит этого требования, займутся органы правопорядка.

Решение касается и юридических лиц, в состав правления которых входят лица, не имеющее права владеть оружием, или которым принадлежит контрольный пакет акций компании.

Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет коллективной безопасности ОДКБ в пятницу рассмотрит меры по оказанию помощи Армении

США могут разместить в Европе новые ядерные авиабомбы до конца года

США могут разместить в Европе новые ядерные авиабомбы до конца года

Цена Brent приблизилась к $96 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 27 октября

Военные США провели испытание компонентов гиперзвукового оружия

Фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с британским премьером Сунаком

Фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с британским премьером Сунаком

В результате взрыва в мавзолее в иранском Ширазе погибли 20 человек

Что произошло за день: среда, 26 октября

Не менее 13 человек погибли в теракте в иранском Ширазе

США включили в санкционный список беглых молдавских олигархов Плахотнюка и Шора

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });