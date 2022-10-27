Живущие в Эстонии россияне и белорусы лишатся права владеть огнестрельным оружием

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло поправки в закон "Об оружии", на основании которого владеть огнестрельным оружием будет разрешено только гражданам республики, гражданам государств - членов ЕС и НАТО.

"Все люди, у которых нет эстонского гражданства, гражданства другого государства-члена Европейского Союза или гражданства государства-члена НАТО, потеряют право на владение оружием в Эстонии", - сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Решение вступит в силу с 1 декабря.

Решение касается проживающих в республике 683 граждан других стран, в основном России и Белоруссии, а также 595 лиц без гражданства.

В течение года они должны будут продать или сдать оружие полиции. Теми, кто не выполнит этого требования, займутся органы правопорядка.

Решение касается и юридических лиц, в состав правления которых входят лица, не имеющее права владеть оружием, или которым принадлежит контрольный пакет акций компании.