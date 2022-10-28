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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

ЦБ понизил прогноз по цене на нефть на 2022 год до $78/барр.

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ЦБ понизил прогноз по цене на нефть на 2022 год до $78 за баррель относительно июльского прогноза в $80/барр. Это следует из опубликованного в пятницу среднесрочного прогноза банка.

Прогноз по цене на нефть на 2023-2025 годы ЦБ менять не стал. Согласно ожиданиям банка, цена на нефть в 2023 году составит $70 за баррель, в 2024 году – $60, в 2025 году – $55 (прогноз на 2025 год ЦБ указывал в августе в проекте основных направлений денежно-кредитной политики).

Официальный прогноз Минэкономразвития РФ по цене на нефть составляет $80 за баррель в 2022 году, $70,1/баррель в 2023 году, $67,5/баррель – в 2024 году, $65/баррель – в 2025 году.

ЦБ РФ
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