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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Супруг Нэнси Пелоси госпитализирован после нападения

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Пол Пелоси - муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси - подвергся нападению, когда находился в своем доме в Сан-Франциско, позднее его госпитализировали, говорится в заявлении офиса Пелоси.

"Сегодня утром преступник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на Пола Пелоси", - указано в заявлении.

Отмечается, что нападавший задержан, идет расследование.

"Пелоси доставили в больницу, ему оказывают отличную медицинскую помощь. Ожидается, что вскоре он полностью поправится", - отмечается в заявлении.

При этом самой Нэнси Пелоси в момент нападения в Сан-Франциско не было.

Нэнси Пелоси Пол Пелоси США Сан-Франциско
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