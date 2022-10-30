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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Боррель осудил двойной теракт в Сомали, в котором погибли не менее 100 человек

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Европейский союз решительно осуждает новую атаку террористической группировки "Аш-Шабаб" (руководство группировки "Аш-Шабаб" ранее присягало на верность "Аль-Каиде" - запрещенной в РФ террористической организации) в минувшую субботу в сомалийской столице Могадишо, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Эти бессмысленные нападения на ни в чем не повинных гражданских лиц, включая женщин и детей, лишь напоминают нам о варварстве группы по отношению к собственному народу и раскрывают истинное лицемерие ее намерений", - говорится в опубликованном в воскресенье в Брюсселе коммюнике высокого представителя ЕС по иностранным делам.

Нападение на учреждение, занимающееся воспитанием будущего страны, только укрепляет приверженность Евросоюза поддержке народа Сомали и привлечению к ответственности тех, кто виновен в этом подлом и кровавом теракте, отметил Боррель.

"Наша решимость бороться с террористами и победить "Аш-Шабаб" сильнее, чем когда-либо", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Ранее сообщалось со ссылкой на заявление президента Сомали Хасана Шейха Махмуда, что не менее 100 человек погибли в Могадишо в результате двойного теракта с использованием заминированных автомобилей у здания министерства образования страны.

По данным телеканала Euronews, среди жертв есть дети. Как минимум, 300 человек получили ранения.

Жозеп Боррель Сомали
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