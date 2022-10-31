Москва и Минск решили создать учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия планируют создать учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил, сообщил в понедельник близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Президент одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании таких центров. Указ подписан сегодня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров.

Министерство обороны Белоруссии уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.