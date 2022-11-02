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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Министерства обороны Белоруссии и России в среду проведут совместную коллегию

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Министерства обороны РФ и Белоруссии проведут совместную коллегию 2 ноября по видеоконференцсвязи, сообщили в российском военном ведомстве.

"Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание совместной коллегии военных ведомств Белоруссии и России. (...) На заседании планируется обсудить вопросы о ходе реализации плана совместных мероприятий министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2022-2024 годы", - сказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве также добавили, что одной из важнейших тем обсуждения станет взаимодействие органов военного управления вооруженных сил Белоруссии и России по противодействию попыткам фальсификации истории.

Кроме того, в рамках заседания будут определены приоритеты совместной деятельности на 2023 год.

В заседании совместной коллегии примут участие руководящий состав ВС России и Белоруссии, а также другие должностные лица Минобороны России, органов государственной власти и постоянного комитета Союзного государства.

Россия Белоруссия
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