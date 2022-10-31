Еврокомиссия выделила 100 млн евро странам ЕС, принимающим украинских беженцев

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник о выделении 100 млн евро на дальнейшую поддержку семи государств-членов ЕС, принимающих много беженцев с Украины.

"Государства-члены могут использовать эти средства, чтобы продолжать оказывать беженцам экстренную помощь, такую как предоставление питания, транспорта и временного жилья. Эти средства могут также содействовать интеграции беженцев, в том числе уязвимых категорий, таких как несопровождаемые несовершеннолетние", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Это решение принято в рамках предусмотренного ЕК на такие цели пакета помощи в 400 млн евро. Первый транш в размере 248 млн евро в качестве экстренной помощи был выделен в мае пяти государствам ЕС - Венгрии, Польше, Румынии, Словакии и Чехии.

Данный, второй, транш предназначен для Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Чехии и Эстонии.