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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Международная конференция о помощи Украине зимой пройдет в Париже 13 декабря

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник в ходе телефонного разговора с украинским президентом Украины Владимиром Зеленским согласовал проведение 13 декабря в Париже международной конференции о помощи Украине в предстоящую зиму, сообщил во вторник Елисейский дворец.

"Президент республики (...) выразил решимость помочь Украине выстоять с приближением зимы (...). Он указал, что Франция усилит свою поддержку в этом отношении и примет участие в международной мобилизации (помощи). Два президента договорились организовать 13 декабря в Париже международную конференцию в поддержку гражданской устойчивости страны в течение зимнего периода", - говорится в коммюнике президентской канцелярии.

Речь идет, в частности, о восстановлении инфраструктуры, электроснабжения и водоснабжения.

В документе сообщается, что для этого "в ближайшее время начнется подготовительная работа с другими партнерами Украины".

Кроме того, отмечается в коммюнике, Макрон и Зеленский также согласовали вопрос об организации двусторонней конференции, направленной на помощь Украине со стороны французских предприятий, которая состоится 12 декабря.

Украина Франция
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