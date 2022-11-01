Блок Нетаньяху может получить парламентское большинство по итогам выборов в Израиле

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Оппозиционная партия "Ликуд" и ее партнеры в блоке правых партий Израиля могут получить парламентское большинство по итогам парламентских выборов в Израиле, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на результаты опросов на выходе с избирательных участков.

Блок Биньямина Нетаньяху, в который входят "Ликуд, партия "Религиозные сионисты", единый список ультраортодоксальных партий Яхадут ха-Тора и ультрарелигиозная "Шас", согласно экзит-поллам, может добиться 61 мандата из 120. The Times of Israel прогнозирует, что у блока Нетаньяху будет 61-62 места. Канал 12 прогнозирует, что у блока Нетаньяху будет 61 мандат, канал 13 - 62 мандата. При этом у блока нынешнего премьера Яира Лапида, по прогнозам экзит-поллов этих двух каналов, 54-55 мест.

По данным экзит-полла канала 12, партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху, может получить 30 мандатов. По данным экзит-полла канала 13, "Ликуд" может выиграть 31 место. Партия "Еш-Атид" Лапида, согласно экзит-поллам обеих каналов, получил 24 места.

Тем не менее, расклад сил по итогам подсчета всех голосов еще может измениться, однако израильские СМИ в основном склоняются к мнению, что по итогам нынешних выборов у Нетаньяху может получиться вернуть себе власть и вновь стать главой правительства. Финальные результаты станут известны в ближайшие дни, однако к утру среды, как ожидается, за исключением некоторых деталей, уже будет ясно, какой будет расстановка сил в Кнессете 25 созыва, отмечают СМИ.

Избирательные участки в Израиле закрылись в 22:00 (23:00 мск). Израильтяне выбирали новый состав однопалатного парламента Кнессета.