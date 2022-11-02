КНДР запустила в среду три баллистических ракеты

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Северная Корея в среду осуществила пуск в сторону Японского моря трех баллистических ракет малой дальности, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на очередное сообщение Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

В сообщении отмечается, что одна из ракет пересекла фактическую морскую границу с Южной Кореей и летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в море в 167 км от острова. Еще одна ракета упала в море в 57 км от Сокчхо - города в провинции Канвондо в северо-восточной части страны на берегу Японского моря.

"Наши военные никогда не смогут мириться с провокационными действиями Северной Кореи и будут жестко реагировать на них в тесном сотрудничестве с США", - заявили в ОКНШ.

"Ренхап" обращает внимание, что пуск совпал по времени с проходящими в районе Корейского полуострова масштабными совместными учениями ВВС США и Южной Кореи.

Пхеньян накануне предупредил, что может предпринять решительные меры в ответ на проведение учений.

"Это агрессивные военные учения, направленные, главным образом, на отработку нанесения ударов по стратегическим целям КНДР в случае непредвиденных обстоятельств на Корейском полуострове", - говорилось в распространенном Центральным информационным агентством Кореи заявлении представителя МИД КНДР.

"Если США будут продолжать упорствовать в серьезных военных провокациях, КНДР примет более мощные ответные меры", - указывалось в сообщении.