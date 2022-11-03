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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Китай начал расширять военный аэродром для защиты ключевой южной базы ВМС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Китай занимается расширением базы ВВС в уезде Суйси (провинция Гуандун), недалеко от Чжаньцзяна, где находится важная база Южного флота ВМС КНР. Об этом сообщает Defense news со ссылкой на данные спутниковых снимков компании Planet Labs.

"Расширение базы ВВС, и особенно увеличение мест стоянки самолетов и рулежных дорожек, позволит принимать более крупные самолеты типа бомбардировщиков H-6, самолетов-топливозаправщиков и грузовых самолетов Y-20. Близость к Чжаньцзяну также идеальна для защиты близлежащей военно-морской базы, одной из двух основных баз Южного флота ВМС", - отмечает издание.

Снимки, сделанные от 18 сентября, показывают, что китайские строители удлинили существующую взлетно-посадочную полосу, проложили вторую, расширили рулежные дорожки, построили две расширенных самолетных стоянки, одна из которых может принимать 40 малых и крупных самолетов. Строительство продолжается, однако на снимках не заметно возведения защищенных самолетных укрытий – от непогоды или вражеского удара.

Кроме того, южнее базы зафиксировано строительство еще ряда объектов, которые могут иметь военное предназначение. В частности, речь о противоатомных убежищах и станций сборки и предполетной проверки ракет.

По данным Defense news, ранее на авиабазе в Суйси размещались истребители Су-30МКК и Су-35, стратегические разведывательные беспилотники WZ-7.

Южный флот ВМС КНР в качестве основной зоны ответственности имеет Южно-Китайское море и район пролива Лусон, отделяющего Филиппины от Тайваня.

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