Экипаж новейшего десантного корабля ВМС КНР отрабатывает в море навыки участия в бою

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Новейший универсальный десантный корабль типа 075 "Аньхой" - один из крупнейших во флоте Китая - участвует в учебной миссии, цель которой - подготовить экипаж к возможной боевой обстановке, передает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на командование ВМС КНР.

"В командовании китайских ВМС заявили, что этот новый универсальный десантный корабль "Аньхой" находится в море и принимает участие в тренировках, ориентированных на подготовку к сражениям", - отмечает издание.

Однако командование не сообщило точное местоположение корабля.

"Аньхой" водоизмещением 40 тыс. тонн - третий из кораблей типа 075, которые ВМС КНР получили на вооружение с апреля 2021 года. При этом, уточняет SCMP, ВМС США потребовалось 11 лет, чтобы принять в свой состав три десантных корабля водоизмещением 40 тыс. тонн.

"Аньхой" располагает полетной палубой, на которой могут разместиться шесть вертолетов, а всего корабль может нести до 30 вертолетов для борьбы с подводными лодками, для разведки и выполнения прочих задач. Одновременно с тем корабль способен перевозить 35 амфибийных транспортных средств или три десантных катера на воздушной подушке, а также 1 тыс. морских пехотинцев и их экипировку. На корабль можно погрузить 10 танков, 20 бронетранспортеров и 50 грузовиков повышенной проходимости.

По некоторым данным, Китай планирует построить еще пять кораблей типа 075. SCMP отмечает, что китайское командование после получения этих кораблей, а также еще двух десантных кораблей проекта 071 - вдобавок к уже имеющимся восьми кораблям проекта 071, получит "мощный флот для перевозки войск в случае возникновения конфликта в районе Тайванского пролива".

Кроме того, Китай ведет работы над большим десантным кораблем типа 076, который, вероятно, может стать носителем беспилотников.

SCMP поясняет, что по мнению многих наблюдателей, десантные корабли типа 075 сыграют ключевую роль в случае возможной силовой акции против Тайваня.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.