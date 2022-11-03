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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Glencore выплатит $320 млн для урегулирования дела о даче взяток в Великобритании

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Швейцарский сырьевой трейдер Glencore выплатит 281 млн фунтов стерлингов ($320 млн) для урегулирования претензий британского Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) по делу о даче взяток в королевстве, говорится в пресс-релизе компании.

В июне этого года Glencore признала себя виновной в пяти случаях дачи взяток и двух случаях непредотвращения дачи взяток в Великобритании.

"Поведение, которое имело место, непростительно и неприемлемо в Glencore", - заявил председатель совета директоров Калидас Мадхавпедди.

В мае компания объявила о достижении соглашений с регуляторами Великобритании, США и Бразилии об урегулировании претензий по делу о взяточничестве. На соответствующие выплаты она зарезервировала $1,5 млрд еще в 2021 году.

В четверг компания сообщила, что сотрудничает со швейцарскими регуляторами, продолжающими свое расследование.

Акции Glencore теряют в цене 0,2% на торгах в Лондоне. С начала текущего года их стоимость выросла на 37%.

Glencore Великобритания
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