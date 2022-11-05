NASA планирует в будущем использовать двигатели грузового корабля Cygnus для коррекции орбиты МКС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует в будущем использовать двигатели грузового космического корабля Cygnus компании Northrop Grumman для коррекции орбиты Международной космической станции (МКС), сообщил в субботу руководитель программы агентства на МКС Джоэль Монтальбано.

"Ответ - да. Мы можем использовать для этого корабль, и поэтому хотели бы использовать его для коррекции орбиты, подобно кораблю Cygnus, задействованному в предыдущей миссии"- заявил Монтальбано на вопрос о планах проводить коррекции орбиты станции с помощью двигателей американского "грузовика".

Он подчеркнул, что план управления состоит в том, чтобы в будущем все космические корабли Cygnus могли корректировать орбиту МКС с помощью своих двигателей.

25 июня этого года американский грузовой космический корабль Cygnus успешно скорректировал орбиту МКС с помощью своего ориентируемого двигателя.

По данным американского космического ведомства, манёвр продолжался пять минут и одну секунду. В итоге высота орбиты станции изменилась на примерно 805 метров в перигее (ближайшая к Земле точка на орбите МКС) и на примерно 161 метр в апогее (самая дальняя от неё).

До этого, после прекращения программы полётов американских транспортных кораблей Space Shuttle к МКС в 2011 году, для проведения коррекций орбиты станции и манёвров уклонения от космического мусора использовались только российские корабли "Прогресс МС" и двигатели служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции.

В тот же день в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" сообщили, что Cygnus сможет выполнить еще несколько тестовых коррекций, но в случае возникновения угрозы для станции штатным средством данной операции остаётся российский корабль "Прогресс".

Также в пресс-службе отметили, что осуществление коррекции с помощью корабля Cygnus возможно только в случае разворота МКС с помощью двигателей российского сегмента станции, которые также осуществляют стабилизацию и поддержку операции коррекции во время работы двигателей корабля Cygnus и возвращение борта в дежурную ориентацию после проведения коррекции орбиты.