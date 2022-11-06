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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Американский грузовой космический корабль Cygnus стартует к МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus стартует к МКС
Архивное фото. Космический корабль Cygnus стартует с американского космодрома в Вирджинии 15 февраля 2020 г.
Фото: Aubrey Gemignani/NASA via Getty Images

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman в воскресенье стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Antares в 05:50 по времени Восточного побережья США (13:50 по Москве) с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована 8 ноября.

Она будет осуществлена путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 18-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

NASA Cygnus
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