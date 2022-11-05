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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Боевики в Идлибе готовят провокации для обвинения РФ в нанесении ударов по мирным жителям

Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные располагают информацией о том, что боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам") - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России) совместно с организацией "Белые каски" планируют проведение провокаций в сирийской провинции Идлиб для обвинение сирийских правительственных сил и ВКС России в нанесении ударов по мирным жителям и гуманитарным объектам.

"Боевики намерены провести постановочные съемки последствий инсценированных ударов в районах расположения лагерей беженцев в населенных пунктах Кафер-Диан и Кафер-Джалес провинции Идлиб. Целью планируемых провокаций является обвинение сирийских правительственных сил и ВКС России в нанесении ударов по мирным жителям и гуманитарным объектам", - сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам") - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России ) в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов: в провинции Алеппо - один обстрел; в провинции Идлиб - три обстрела, в провинции Латакия - пять обстрелов.

"В провинции Латакия в результате гранатометного обстрела, произведенного террористами из района Айн-Шаммас по позициям правительственных сил в районе Калаз-Тахтани, ранен один сирийский военнослужащий. В провинции Идлиб террористы при помощи БпЛА, запущенного из района Руайха, скинули два самодельных взрывных устройства на позиции правительственных сил, расположенные в том же районе. Ранено семь сирийских военнослужащих", - отметил Егоров.

Сирия Идлиб
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