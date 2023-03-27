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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Сирийский военнослужащий погиб в провинции Идлиб в результате обстрела террористов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В результате обстрела террористами позиций правительственных сил в Идлибской зоне деэскалации в районе населенного пункта Кафер-Батих погиб сирийский военнослужащий, сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам") - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России) и "Исламская партия Туркестана" (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России). В провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Идлиб - два обстрела. В результате минометного обстрела по позициям правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Кафер-Батих провинции Идлиб, погиб один сирийский военнослужащий", - сообщил контр-адмирал Гуринов.

Он также отметил, что Центр по примирению враждующих сторон и группировка войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике продолжают проведение мероприятий по оказанию помощи населению, пострадавшему в результате землетрясения.

В многопрофильном мобильном госпитале Министерства здравоохранения Российской Федерации, развернутом с участием военнослужащих российской группировки войск в САР, за сутки помощь получили 225 человек, всего с начала работы - 3248 человека.

Сирия Идлиб
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