Из-за неполадок отложен запуск американского космического корабля Cygnus к МКС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Запуск грузового космического корабля Cygnus американской компании Northrop Grumman к МКС, планировавшийся в воскресенье, был отменен за 11 минут до старта в связи с возникшими неполадками в центре управления полетами.

Как сообщает НАСА, теперь его планируется осуществить в понедельник в 05:27 по времени Восточного побережья США (в 13:57 мск).

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 9 ноября.

Она будет осуществлена путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск будет проведен в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 18-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.