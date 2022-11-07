Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС
Космический корабль Cygnus. Архивное фото.
Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman в понедельник стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares в 05:32 по времени Восточного побережья США (в 13:32 по Москве) с космодрома NASA Уоллопс, который расположен на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

В миреИз-за неполадок отложен запуск американского космического корабля Cygnus к МКСЧитать подробнее

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 9 ноября.

Она будет осуществлена путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск проведен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 18-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Cygnus США МКС NASA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

В ОАЭ с понедельника отменили большинство коронавирусных ограничений

В ОАЭ с понедельника отменили большинство коронавирусных ограничений

В Казахстане создадут НИИ для изучения снижения уровня воды на Каспии

В Казахстане создадут НИИ для изучения снижения уровня воды на Каспии
Пандемия коронавируса

Apple ждет сокращения поставок iPhone из-за ковид-ограничений на заводе Foxconn

Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны Азербайджана

Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны Азербайджана

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 ноября

КНДР назвала недавние ракетные пуски ответом на учения ВВС Южной Кореи и США

КНДР назвала недавние ракетные пуски ответом на учения ВВС Южной Кореи и США

ООН намерена в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна

Байден, Трамп и Обама призвали сторонников голосовать на промежуточных выборах в США

Байден, Трамп и Обама призвали сторонников голосовать на промежуточных выборах в США

Что произошло за день: воскресенье, 6 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });