Талибы арестовали брата экс-президента Афганистана

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Махмуд Карзай, брат бывшего президента Афганистана Хамида Карзая арестован талибами (Талибан - запрещенная в РФ террористическая организация) в международном аэропорту Кабула, сообщает телеканал Afghanistan International.

По сообщению вещающего на языке дари канала, штаб-квартира которого находится в Лондоне, Махмуд Карзай был арестован, когда пытался вылететь в Дубай.

Махмуд Карзай ранее в прежнем правительстве занимал пост министра градостроительства.

Талибы пока не комментировали это сообщение о его аресте.