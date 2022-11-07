Генсек ООН предупредил, что мир находится на пути в "климатический ад"

Антониу Гутерриш призвал заключить пакт климатической солидарности для борьбы с глобальным потеплением

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал заключить пакт климатической солидарности, согласно которому все страны будут прилагать больше усилий для борьбы с глобальным потеплением, он также предупредил, что мир находится на пути в "климатический ад", сообщает в понедельник Sky News.

"Пакт, согласно которому все страны сделают дополнительное усилие, чтобы сократить выбросы в этом десятилетии в соответствие с целью добиться того, чтобы потепление составило не более 1,5 градуса Цельсия. Пакт, согласно которому богатые страны и международные финансовые учреждения предоставят финансовую и технологическую поддержку, чтобы помочь развивающимся странам ускорить их переход на возобновляемую энергию", - заявил Гутерриш, выступая на климатическом саммите COP27 в Шарм-эш-Шейхе.

Предложенный Гутерришем пакт должен будет завершить зависимость от ископаемого топлива и строительство угольных электростанций, предоставить доступную энергию для всех и объединить развитые и развивающиеся экономики вокруг общей цели.

"Либо пакт климатической солидарности, либо пакт коллективного самоубийства", - предостерег генсек ООН.

Гутерриш отметил, что количество вредных выбросов по всему миру продолжает увеличиваться, а общемировая температура - расти.

"Мы находимся на пути в климатический ад, и наша нога - на педали газа", - добавил генсек.

Он заявил, что для достижения цели в ограничение потепления на 1,5 градуса Цельсия необходимо свести вредные выбросы к нулю до 2050 года, однако "мы подходим слишком близко к точке невозврата".

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР27 проходит с 6 по 18 ноября в Шарм-эль-Шейхе. Ожидается, что в ходе саммита страны-участницы представят обновленные планы сокращения выбросов, которые будут соответствовать цели не допустить до 2100 года роста общемировой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию.