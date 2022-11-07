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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Одна из двух солнечных батарей корабля Cygnus не раскрылась

По данным Northrop Grumman, у космического грузовика достаточно электроэнергии для сближения с МКС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Одна из двух солнечных батарей грузового космического корабля Cygnus компании Northrop Grumman, стартовавшего в понедельник к Международной космической станции (МКС), не раскрылась. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"На запущенном сегодня, 7 ноября, грузовом космическом корабле Cygnus компании Northrop Grumman успешно раскрылась одна из его двух солнечных батарей. Northrop Grumman собирает данные о развертывании второй батареи и находится в тесном сотрудничестве с NASA", - говорится в сообщении американского космического ведомства.

По данным компании, Cygnus обладает достаточным запасом электроэнергии для сближения с МКС, запланированного на 9 ноября. NASA, в свою очередь, анализирует ситуацию и оценивает, что нужно предпринять для успешного захвата корабля роботизированной рукой-манипулятором и его последующего причаливания к станции.

Запуск "грузовика" был осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares в понедельник, в 05:32 по времени Восточного побережья США (в 13:32 по Москве), с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 9 ноября.

Она будет осуществлена путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск проведен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 18-й полет космического грузовика корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Cygnus Northrop Grumman МКС
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