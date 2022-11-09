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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:31

Китайская ракета "Чанчжэн-7" с грузовым кораблём "Тяньчжоу-5" установлена на стартовом столе

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-7" с грузовым космическим кораблём "Тяньчжоу-5", который в ближайшем будущем отправится к национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", установлена на стартовой площадке космодрома Вэньчан, сообщила в среду Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

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"9 ноября грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" и ракета-носитель "Чанчжэн-7" были доставлены в вертикальном положении на стартовую площадку", - говорится в сообщении корпорации.

Точная дата запуска в сообщении не указана.

По данным CASC, перед запуском специалистам предстоит провести серию инспекций и интегрированных тестов систем ракеты и корабля.

Беспилотные грузовые корабли "Тяньчжоу" способны доставлять на станцию более 6,5 тонн полезных грузов, в том числе топливо, припасы и средства гигиены для действующего экипажа, различные герметизированные грузы, крупногабаритную полезную нагрузку для внекорабельной деятельности, а также платформы для проведения экспериментов.

Будущая миссия станет четвёртой по счёту регулярной миссией кораблей "Тяньчжоу" к станции "Тяньгун".

В данный момент на станции работает экипаж миссии корабля "Шэньчжоу-14", прибывший на нее в июне этого года. В его состав входят Чэнь Дун (командир корабля), Лю Ян, первая женщина-тайконавт в истории пилотируемой космонавтики Китая, и Цай Цзючжэ, для которого этот полет стал первым в карьере.

Чанчжэн-7 Китай
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