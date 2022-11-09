Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Morgan Stanley ухудшил прогноз притока иностранных инвестиций в Китай на 2023-2030 гг.

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американский банк Morgan Stanley понизил прогноз ожидаемого притока средств иностранных инвесторов в китайские активы на период с 2023 по 2030 год из-за регуляторных и геополитических рисков.

Как ожидается, чистый приток иностранных инвестиций составит в среднем $120-200 млрд в год в указанный период вместо ожидавшихся ранее $200-300 млрд в год, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет экономистов банка.

Иностранные инвестиционные потоки испытывают давление из-за циклических и структурных факторов, но это давление может ослабнуть, например, в случае отказа от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, отмечают аналитики.

"Однако растущие опасения относительно долгосрочных прогнозов в свете геополитических событий и регуляторной перестройки могут остаться негативным фактором в течение долгого времени", - добавили они.

В этом году китайские финансовые рынки испытывают значительный отток иностранных инвестиций. Так, международные фонды сократили свои позиции в китайских облигациях в сентябре по итогам восьмого месяца подряд.

Morgan Stanley Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

У Адриатического побережья Италии произошло мощное землетрясение

В МККК назвали мошенническим сайт "Независимого движения Красного Креста Донбасса"

В США закрылись последние избирательные участки на выборах в Конгресс

В США закрылись последние избирательные участки на выборах в Конгресс

Республиканцы лидируют на выборах в Палату представителей США

Что случилось этой ночью: среда, 9 ноября

Байден продлил срок указа о чрезвычайном положении по распространению оружия массового уничтожения

Более 70% избирателей США недовольны президентством Байдена согласно exit poll

Более 70% избирателей США недовольны президентством Байдена согласно exit poll

Судно, покинувшее украинский порт Южный, доставит в Китай более 43 тыс. тонн подсолнечного масла

В Еврокомиссии объяснили порядок допуска к процедуре убежища в ЕС спасенных в море мигрантов

В Еврокомиссии объяснили порядок допуска к процедуре убежища в ЕС спасенных в море мигрантов

США и РФ в предстоящие недели могут обсудить возобновление инспекций в рамках СНВ-3

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });