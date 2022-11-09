Morgan Stanley ухудшил прогноз притока иностранных инвестиций в Китай на 2023-2030 гг.

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американский банк Morgan Stanley понизил прогноз ожидаемого притока средств иностранных инвесторов в китайские активы на период с 2023 по 2030 год из-за регуляторных и геополитических рисков.

Как ожидается, чистый приток иностранных инвестиций составит в среднем $120-200 млрд в год в указанный период вместо ожидавшихся ранее $200-300 млрд в год, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет экономистов банка.

Иностранные инвестиционные потоки испытывают давление из-за циклических и структурных факторов, но это давление может ослабнуть, например, в случае отказа от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, отмечают аналитики.

"Однако растущие опасения относительно долгосрочных прогнозов в свете геополитических событий и регуляторной перестройки могут остаться негативным фактором в течение долгого времени", - добавили они.

В этом году китайские финансовые рынки испытывают значительный отток иностранных инвестиций. Так, международные фонды сократили свои позиции в китайских облигациях в сентябре по итогам восьмого месяца подряд.