Всеобщая забастовка в Греции грозит обернуться транспортным коллапсом

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В нескольких городах Греции в среду пройдут забастовки сотрудников транспортной отрасли против роста цен на энергоносители и инфляции, ожидаются серьезные перебои в движении общественного транспорта, сообщает издание Kathimerini.

В Афинах метро, автобусы и другие виды общественного транспорта будет работать по измененному расписанию. Такси в городе будет полностью недоступно с шести утра среды и до утра четверга, так как профсоюзы призвали водителей не выходить на работу.

Ожидается, что центральные улицы в Афинах будут заполнены демонстрантами и абсолютно непроходимы.

При этом авиадиспетчеры и работники гражданской авиации, которые изначально планировали принять участие в забастовке, отказались от этих планов накануне забастовки.

Профсоюзы, организовавшие забастовки, обвиняют власти в ущемлении прав работников и недостаточных мерах по компенсации влияния роста цен на энергию и инфляции. Они требуют уменьшения налогов и увеличения минимальной заработной платы.