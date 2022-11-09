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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

В МККК назвали мошенническим сайт "Независимого движения Красного Креста Донбасса"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сайт "Независимого движения Красного Креста Донбасса" является мошенническим и не имеет никакого отношения к официальным организациям Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщила в среду пресс-служба Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале МККК.

В Красном Кресте также призвали пользователей не оставлять на указанном сайте личных данных, так как обещания его создателей "не соответствуют действительности".

Согласно данным веб-архива, сайт был зарегистрирован в 2013 году, но первые публикации на нем появились в конце марта 2022 года. На тот момент портал представлялся как страница общественной организации "Мирный Донбасс", создатели которого обещали помочь в поиске пропавших без вести родных и близких на территории Донецкой и Луганской народных республик, а организации Красного Креста на нем не упоминались.

МККК Донбасс
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