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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Власти Венгрии установят потолок цен на яйца и картофель

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Продуктовые магазины Венгрии по решению правительства будут обязаны продавать яйца и картофель по ценам, не превышающим те, которые были на эти продукты в конце сентября, сообщает в среду Associated Press.

"Мы рассмотрели, какие из основных продуктов подорожали сильнее всего, список возглавили яйца и картошка", - заявил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш журналистам. Потолок цен на эти продукты сохранится до 31 декабря 2022 года, после чего в случае необходимости его можно будет продлить.

С февраля в Венгрии уже установили потолок цен на сахар, пшеничную муку, подсолнечное масло, свиные ножки, молоко и несколько продуктов из курицы. Также с ноября 2021 года в стране действует потолок цен на бензин.

Associated Press отмечает, что меры принимаются на фоне роста инфляции и ослабления валюты в Венгрии, отчасти вызванными спорами с Евросоюзом, который пригрозил приостановить финансирование Венгрии из фондов ЕС.

Венгрия
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