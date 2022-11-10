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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Стартовали масштабные военные учения Японии и США Keen Sword

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Силы самообороны Японии и ВС США в четверг начали крупномасштабные совместные военные учения Keen Sword на японских юго-западных островах, пишут местные СМИ.

По данным министерства обороны Японии, учения продлятся до 19 ноября, в них примут участие около 26 тыс. военнослужащих японских сухопутных, морских и воздушных сил самообороны, а также около 10 тыс. солдат США, в том числе из Космических сил.

Учения, имитирующие оборону отдаленных островов, будут сосредоточены на острове Токуносима в юго-западной префектуре Кагосима, где будут развернуты японские и американские конвертопланы Osprey.

Как уточняет японское Минобороны, от Японии и США в учениях примут участие около 20 и 10 судов соответственно, а также около 250 и 120 самолетов.

Отмечается, что в учениях будет задействовано четыре военных корабля и два самолета из Австралии, Канады и Великобритании.

Учения также будут включать реагирование на баллистические ракеты, и операции в новых областях обороны, таких как космическое пространство и киберпространство.

США Япония Keen Sword
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