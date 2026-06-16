Трамп заявил, что США не будут платить Ирану $300 млн

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в своей публикации в соцсети Truth Social, что Штаты не планировали выплачивать Ирану $300 млн.

"Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия! Кроме того, история о том, что США платят Ирану $300 млн, является фейковой новостью, распространенной демократами!!!", - написал Трамп.

Президент США, вероятно, имел в виду сообщения СМИ о том, что Иран может получить доступ к $300 млрд на восстановление в рамках меморандума о взаимопонимании.

В частности, издание Financial Times сообщило, что администрация Трампа предложила финансировать иранский фонд в размере $300 млрд частным компаниям, желающим инвестировать в страну, а не правительствам.

Ссылаясь на источник, Financial Times сообщает, что доступ Ирана к фонду будет зависеть от соблюдения нового соглашения. Фонд должен поддерживать усилия по восстановлению и модернизации страны. Официальные лица заявили, что есть интерес со стороны бизнеса в Европе, Азии, включая Японию и Южную Корею, а также США.

Отдельно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу CBS News в понедельник, что Иран может получить доступ к фонду реконструкции в размере $300 млрд в рамках нового мирного соглашения при условии, что Тегеран выполнит свои обязательства.

"Такого рода возможность может быть им предоставлена за счет фонда, финансируемого коалицией стран Персидского залива, при условии, что они выполнят свою часть обязательств", - ответил вице-президент США.