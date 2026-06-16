Лондон во вторник расширит анитироссийские санкции СПГ-танкерами

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Великобритания намерена во вторник утром объявить о новом пакете санкций против России, в который войдут суда для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

"Ожидается, что Великобритания первой введет санкции против нескольких судов-газовозов, перевозящих подсанкционный российский СПГ. Этот пакет мер, как ожидается, увеличит число судов, находящихся под санкциями Великобритании (...) до более чем 600", - говорится в заявлении.

В канцелярии пояснили, что новый пакет санкций "будет направлен непосредственно против российского (...) теневого флота и финансовых сетей, используемых для обхода западных санкций и поддержки военных закупок".

Заявление приурочено к открывшейся во французском Эвиане встрече G7, где Стармер намерен выступить на заседании.