Лукашенко призвал к компромиссу в решении ситуации на Украине

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо через компромиссы достичь мирного соглашения по Украине. Он сказал об этом телеканалу "Аль-Арабийя", передает "БелТА".

"Если они осознают с одной и с другой стороны - не только Путин, Зеленский, но и европейские лидеры, - что все, тупик, дальше нельзя, дальше будет эскалация, и еще худшая будет ситуация... Вот если это в головах воюющих и их сторонников сложится, значит, можно достичь компромисса", - сказал президент.

"Какие конкретные шаги могут быть сделаны для компромисса? У меня есть на это точка зрения. Я не хочу об этом говорить, потому что это будет решаться за столом переговоров, и не я это буду решать, а стороны, непосредственно вовлеченные в этот конфликт", - добавил он.

При этом, касаясь возможного посредничества Белоруссии в урегулировании конфликта, Лукашенко отметил свое негативное отношение к посредничеству как таковому. "Терпеть этого не могу. Почему? Когда обострились отношения между Западом и Беларусью, желающих быть посредниками было очень много. Я тогда сказал: спасибо, не надо, мы без посредников попытаемся договориться. Я вообще не люблю посредничество. С философской точки зрения оказываешься между жерновами, тебя могут просто перетереть и выплюнуть. Мы знаем свое место. Мы не обладаем колоссальным ресурсом, допустим, как Китай. Или какие-то другие страны, которые прям пищом лезут для того, чтобы быть посредниками", - сказал он.

Лукашенко отметил, что Белоруссия "выступает как заинтересованная сторона - заинтересованная прежде всего в установлении мира. Потому что война идет практически у нас в огороде. Мы не хотим этой войны, потому что можем пострадать так же, как страдают те же украинцы и россияне. И я изначально считал, что данный конфликт должен быть прекращен и мирные договоренности должны быть между конфликтующими сторонами. А дальше - только мы, три славянских народа, договорившись, будем как-то расхлебывать последствия. Вот посмотрите, никакие американцы и европейцы туда вкладываться не будут. Это чужая для них земля".

"Нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем - Лукашенко, Путин и Зеленский - и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта. Мы должны решить этот вопрос. Это мною давно было предложено. Это предложение не исчезло, не забыто. Думаю, что Владимир Александрович Зеленский, неглупый же человек, наконец-то поймет... Переступит - он и другие - через обиды, через амбиции, через смерть тысяч и тысяч людей, и мы начнем договариваться, начнем думать о том, как сделать так, чтобы еще столько людей не погибло, чтобы восстановить для живых то, что можно восстановить, и упокоить мертвых. Нам надо двигаться в этом направлении", - резюмировал белорусский президент.