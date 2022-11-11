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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Тысячи протестующих жителей Софии потребовали повышения зарплат

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Тысячи жителей Софии вышли в пятницу на манифестацию с призывами о повышении зарплат из-за высокой инфляции в Болгарии, сообщает Associated Press (АР).

Отдельную акцию протеста, отмечает АР, организовали софийские автомобилисты, устроив массовый автопробег по центральным улицам болгарской столицы, что серьезно затруднило движение на них.

Между тем, руководство двух крупнейших болгарских профсоюзов, которые организовали эти акции протеста, передали в парламент декларацию с призывом скорейшего принятия бюджета на следующий год, чтобы избежать риска замораживания минимального уровня зарплаты.

Ситуация осложняется тем, что в настоящее время у власти в Болгарии находится временный кабинет, который обладает ограниченными полномочиями.

Болгария София
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