Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

В центре Стамбула произошел взрыв

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в центре Стамбула в воскресенье, несколько человек пострадали, передают в воскресенье турецкие СМИ.

Сообщается, что взрыв прогремел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города. Пользователи социальных сетей публикуют кадры, на которых видно, как люди в панике бегут по популярной пешеходной улице Истикляль, где расположено большое количество кафе и магазинов.

По данным Yeni Safak, пострадали 11 человек. Между тем турецкий телеканал NTV со ссылкой на официальные данные сообщает, что есть погибшие и пострадавшие. На месте работают экстренные службы, прибыли кареты скорой помощи. Полиция оцепила соседние улицы, людей туда не пускают.

О причинах взрыва пока не сообщается.

Стамбула
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 ноября

Победа в Неваде принесла демократам контроль над Сенатом США

Победа в Неваде принесла демократам контроль над Сенатом США

В парижском аэропорту умер иранец, проживший там 18 лет

В парижском аэропорту умер иранец, проживший там 18 лет

Два самолета столкнулись на авиашоу в США

Эрдоган заявил о намерении создать международный газовый хаб, определяющий цены

Эрдоган выступил против ограничения сроков действия "зерновой сделки"

Пандемия коронавируса

В Китае за сутки выявили максимальное с апреля количество случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: суббота, 12 ноября

Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });