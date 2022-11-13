В центре Стамбула произошел взрыв

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в центре Стамбула в воскресенье, несколько человек пострадали, передают в воскресенье турецкие СМИ.

Сообщается, что взрыв прогремел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города. Пользователи социальных сетей публикуют кадры, на которых видно, как люди в панике бегут по популярной пешеходной улице Истикляль, где расположено большое количество кафе и магазинов.

По данным Yeni Safak, пострадали 11 человек. Между тем турецкий телеканал NTV со ссылкой на официальные данные сообщает, что есть погибшие и пострадавшие. На месте работают экстренные службы, прибыли кареты скорой помощи. Полиция оцепила соседние улицы, людей туда не пускают.

О причинах взрыва пока не сообщается.