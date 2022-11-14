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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:35

Байден на встрече с Си Цзиньпином хочет добиться улучшения каналов связи между США и КНР

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, намеченной на понедельник, намерен улучшить линии связи между Вашингтоном и Пекином, передает Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

"Перед встречей американские официальные лица заявили на условиях анонимности, что Байден будет выстраивать основу для отношений и расширять обмен информацией, действуя добросовестно и практично. Они отметили, что одни лишь усилия, приложенные для организации встречи Байдена и Си Цзиньпина, помогли частично нормализовать отношения с Пекином", - отмечает агентство.

"Официальные лица заявили, что Байден поставил цель минимизировать ошибки и неверные интерпретации в отношениях двух стран. Источники отметили, что Байден понимает: американо-китайские отношения во многих отношениях наиболее важные для США", - сообщает Bloomberg.

В частности, уточняет агентство, Байден на встрече с Си Цзиньпином не намерен затрагивать тему разрабатываемого Западом "потолка" цен на нефть РФ.

Предстоящей встрече предшествовали недели интенсивной подготовительной работы. В то же время Байден и Си Цзиньпин, как ожидается, будут вести разговор не наедине, а в присутствии команды своих помощников.

После визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань Китай прекратил сотрудничество с США в ряде сфер, включая оборону и климатические изменения. Впоследствии представитель Минобороны КНР Тан Кэфэй сказал, что Вашингтону необходимо уважать интересы Китая, если они действительно хотят восстановить контакты с Пекином по военной линии.

В свою очередь Байден на Восточноазиатском саммите в Пномпене заявил, что США намерены активно конкурировать с Китаем, но сохранять открытыми линии связи и не допускать перехода конкуренции в конфликт.

Джо Байден США Китай Си Цзиньпин
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