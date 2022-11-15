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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Италия прекратит принимать для оформления виз пятилетние загранпаспорта россиян

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Визовые центры Италии с 15 декабря прекратят принимать у россиян для оформления виз заграничные паспорта старого образца с пятилетним сроком действия, подать на визы можно будет только биометрические паспорта, действующие 10 лет.

"Согласно новому распоряжению Генконсульства Италии российские загранпаспорта старого образца, выданные на 5 лет, могут быть поданы до 14 декабря включительно. С 15 декабря к рассмотрению от граждан РФ будут приниматься только биометрические паспорта нового образца сроком на 10 лет", - говорится в сообщении оператора визовых центров Италии компании VMS.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), уведомление о приеме документов на визу только у владельцев 10-летних паспортов получили и туроператоры.

"По оценкам участников туристического рынка, процент туристов, у которых на руках паспорта старого образца, в целом небольшой. Большинство россиян, особенно в крупных городах, получают биометрические паспорта на 10 лет. Но в регионах ситуация иная. Как пояснили в одной из туркомпаний, люди считают, что для поездки в Турцию или Египет раз в год, им будет достаточно и пятилетнего паспорта, который сделать и проще, и дешевле", - сообщили в АТОР.

Италия РФ
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