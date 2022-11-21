Италия продолжит принимать у россиян загранпаспорта старого образца

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Визовые центры Италии в России продолжат принимать загранпаспорта старого образца для оформления шенгена, сообщает оператор визовых центров Италии компания VMS.

"Согласно обновленной информации из Генконсульства Италии, к рассмотрению принимаются все виды заграничных паспортов граждан РФ как старого, так и нового образца (биометрические со сроком действия 10 лет и небиометрические)", - говорится в сообщении.

Ранее VMS сообщала, что визовые центры Италии с 15 декабря прекратят принимать у россиян для оформления виз паспорта старого образца с пятилетним сроком действия.