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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Италия продолжит принимать у россиян загранпаспорта старого образца

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Визовые центры Италии в России продолжат принимать загранпаспорта старого образца для оформления шенгена, сообщает оператор визовых центров Италии компания VMS.

"Согласно обновленной информации из Генконсульства Италии, к рассмотрению принимаются все виды заграничных паспортов граждан РФ как старого, так и нового образца (биометрические со сроком действия 10 лет и небиометрические)", - говорится в сообщении.

Ранее VMS сообщала, что визовые центры Италии с 15 декабря прекратят принимать у россиян для оформления виз паспорта старого образца с пятилетним сроком действия.

Италия
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