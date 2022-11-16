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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Премьеру Ирландии запретили въезд в РФ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия внесла в "стоп-лист" 52 граждан Ирландии, включая премьера страны Микала Мартина, сообщил МИД РФ.

"В ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны, принято решение о внесении в российский "стоп-лист" 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.

Как отмечается в сообщении, в список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, премьер-министр Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О'Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хэлен Макинти, министр финансов Пашаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента.

"Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам. Одним из следствий подогрева русофобской истерии в ирландском обществе стало нападение на посольство России в Дублине в марте", - отмечается в документе.

"В отношении наших других мер будем ориентироваться на позицию Дублина", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ирландия МИД РФ
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