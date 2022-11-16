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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Госдума ратифицировала договор с Гонконгом о передаче осужденных

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала договор между Россией и специальным административным районом Гонконг Китайской народной республики о передаче осужденных.

Договор предусматривает оказание сторонами содействия в вопросах передачи осужденных из стороны вынесения приговора в сторону исполнения приговора для отбывания оставшейся части наказания.

Также в договоре закрепляется перечень оснований, при которых передача осужденных не производится.

В этот же день Дума ратифицировала договор между Россией и Гонконгом о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В соответствии с положениями договора стороны оказывают друг другу взаимную правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве и иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Предусматривается, что такая правовая помощь также оказывается в связи с преступлениями в сфере налогообложения, таможенного дела или иных вопросов, связанных с государственными доходами.

Договоры были подписаны в Москве и Гонконге 21 сентября 2021 года.

Госдума Гонконг
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