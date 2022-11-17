Фондовый рынок США снизился на неоднородных статданных, слабой отчетности Target

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил торги в среду в минусе на фоне неоднородных статданных, а также слабой квартальной отчетности ритейлера Target Corp.

Данные о розничных продажах в США за октябрь, опубликованные министерством торговли страны, оказались более сильными, чем ожидалось, тогда как динамика промышленного производства не оправдала прогнозов рынка.

Розничные продажи в Штатах в прошлом месяце выросли на 1,3% относительно сентября. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 1%.

Объем промпроизводства в октябре уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, показал отчет Федеральной резервной системы. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 0,2%. Данные за сентябрь были пересмотрены в худшую сторону: промпроизводство увеличилось на 0,1%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Рост промпроизводства в годовом выражении в октябре замедлился до 3,3% с сентябрьских 5%.

Еще один статистический отчет, обнародованный в среду, стал очередным сигналом ослабления инфляционного давления в США.

Стоимость импорта в стране в октябре уменьшилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение продолжилось четвертый месяц подряд, хотя его темпы замедлились с 1,1% в сентябре и были слабее ожидавшихся экономистами 0,4%.

Рост импортных цен в годовом выражении в октябре составил 4,2%, став минимальным с февраля 2021 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью CNBC в среду, что считает сигналы ослабления инфляции в США и общего замедления экономической активности "позитивными новостями".

При этом, по ее словам, Федрезерву нужно будет поднять базовую процентную ставку по крайней мере еще на 1 процентный пункт или даже больше, прежде чем он сможет сделать паузу для оценки того, насколько успешной является его политика в борьбе с высокой инфляцией.

Диапазон ставки в 4,75-5,25% "является разумным уровнем, который следует рассматривать", заявила Дейли, говоря о предельном уровне ставки ФРС.

Акции Target Corp. подешевели на 13% по итогам торгов в среду. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, увеличила выручку в третьем финансовом квартале на 3,4%, что превзошло прогнозы аналитиков. Однако чистая прибыль Target упала вдвое на фоне роста себестоимости продаж.

Ритейлер ожидает, что его сопоставимые продажи в четвертом финквартале снизятся на 1-2%, тогда как эксперты прогнозируют их рост на 3,1%.

Котировки бумаг Hasbro Inc. и Mattel Inc. опустились соответственно на 4,7% и 2,2%, поскольку Target также сообщил о снижении спроса на игрушки.

Стоимость бумаг другого американского ритейлера Lowe's Cos. поднялась на 3%. Темпы роста выручки и сопоставимых продаж компании в прошедшем квартале превзошли ожидания рынка. Кроме того, прогнозы выручки и скорректированной прибыли Lowe's на текущий фингод оказались лучше рыночных.

Цена акций Advance Auto Parts Inc. упала на 15% на фоне слабой отчетности компании. Американский ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров зафиксировал 35%-е снижение чистой прибыли в третьем финквартале, а его скорректированная прибыль и выручка не оправдали ожиданий аналитиков.

Бумаги Carnival Corp. подешевели на 14%. Днем ранее круизный оператор сообщил, что провел частное размещение конвертируемых облигаций с погашением в 2027 году на сумму $1 млрд. Привлеченные средства компания планирует направить на погашение долга и общекорпоративные цели.

Акции Discover Financial Services подорожали на 2,4%. Компания, предоставляющая финансовые услуги, сообщила, что возобновит обратный выкуп акций в рамках программы объемом $4,2 млрд, приостановленной в июле.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 39,09 пункта (0,12%) и составил 33553,83 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 32,94 пункта (0,83%) - до 3958,79 пункта.

Nasdaq Composite потерял 174,75 пункта (1,54%) и составил 11183,66 пункта.