Иран осудил резолюцию МАГАТЭ, призывающую сотрудничать с ищущими следы урана экспертами

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Иране раскритиковали резолюцию МАГАТЭ, призывающую Тегеран сотрудничать с расследованием вокруг обнаружения следов урана на трех незадекларированных объектах и заявили, что это негативно повлияет на отношения страны с агентством, передает в четверг агентство ИРНА.

По словам представителя Ирана в МАГАТЭ Мохсена Назири-Асла, Совет управляющих МАГАТЭ "принял резолюцию против мирной ядерной деятельности нашей страны под сильным давлением со стороны США, Англии, Германии и Франции".

Также он добавил, что Тегеран считает, что эта резолюция не принесет никаких результатов ее создателям, и что Иран добросовестно и конструктивно взаимодействует с агентством.

Ранее сообщалось, что Совет Управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, предписывающую Ирану сотрудничать с расследованием вокруг обнаружения следов урана на трех незадекларированных объектах.

Иран в этом году на переговорах в Вене по восстановлению СВПД настаивал на завершении расследования МАГАТЭ по поводу следов обогащенного урана, найденных на объектах, которые, по версии Тегерана, не имели отношения к иранской ядерной программе.