Украина с начала сельхозгода экспортировала 16 млн т зерна

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Украина с начала 2022/2023 сельхозгода (июль-июнь) по 18 ноября экспортировала 15,95 млн тонн зерновых культур, сообщается на сайте министерства аграрной политики и продовольствия.

Министерство отмечает, что экспорт зерновых в этом году на 31,3% ниже, чем годом ранее (с 1 июля по 18 ноября 2021 года на экспорт было поставлено 23,2 млн тонн зерновых).

С начала текущего сельхозгода Украина экспортировала 8,44 млн тонн кукурузы (рост в 2 раза), 6,14 млн тонн пшеницы (снижение в 2,2 раза), 1,31 млн тонн ячменя (снижение в 3,7 раза), 11,2 тыс. тонн ржи (снижение в 6,8 раза) и 47,6 тыс. тонн муки (снижение на 1,4%).

С начала ноября из страны вывезено 2,75 млн тонн зерновых культур, в том числе 1,14 млн тонн пшеницы, 1,39 млн тонн кукурузы, 199 тыс. тонн ячменя, 5 тыс. тонн ржи и 9,2 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, в 2021/2022 сельхозгоду Украина экспортировала 48,51 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 8,4% больше, чем в предыдущем сезоне. За рубеж было поставлено 18,74 млн тонн пшеницы (рост на 12,6%), 23,54 млн тонн кукурузы (рост на 1,9%), 5,75 млн тонн ячменя (рост на 35,9%), 70,9 тыс. тонн муки (снижение на 44,1%).