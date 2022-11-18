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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:32

Венгрия отказалась поддержать новый план ЕС по оказанию помощи Украине

Венгрия отказалась поддержать новый план ЕС по оказанию помощи Украине
Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Венгрия не поддержит план ЕС по предоставлению нового пакета финансовой помощи Украине в его нынешней версии, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Выступая на конференции в Будапеште, он указал, что поддерживает украинский народ, но не хочет ставить "украинские интересы выше интересов своей страны".

Орбан отметил, что сумму помощи стоит распределить "справедливо и пропорционально" между странами-членами ЕС.

По его словам, Венгрия готова предоставить Украине 60-70 млрд форинтов (около 14 млн евро) из своего бюджета. Он добавил, что выделение такой суммы "не навредит фундаментально национальным интересам Венгрии".

На прошлой неделе ЕС объявил о планах предоставить 18 млрд евро Украине в следующем году в виде равномерно распределенных во времени траншах. Эти средства будут направлены на поддержание работы энергетической инфраструктуры и системы здравоохранения, а также для фондов для выплаты зарплат и пенсий.

В минувший понедельник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в целом военная помощь ЕС и государств Евросоюза Украине достигает 8 млрд евро, и призвал не путать с помощью только в рамках Европейского фонда мира, которая составляет 3,1 млрд евро.

Венгрия Украина ЕС Виктор Орбан
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