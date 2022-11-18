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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Отставной офицер армии ФРГ получил условный срок за шпионаж в пользу РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Немецкий суд приговорил бывшего офицера армии ФРГ Ральфа Г. к условному тюремному сроку в год и и девять месяцев за шпионаж в пользу России, сообщает в пятницу Associated Press.

Суд Дюссельдорфа пришел к выводу, что подсудимый с октября 2014 года находился в контакте с сотрудниками российской разведки.

По утверждению следователей, осужденный передавал России информацию о резервах немецкой армии, а также публикации по политике безопасности и обороны США и их западных союзников, информацию, связанную с газопроводом "Северный поток 2".

В суде пояснили, что вынесли мягкий вердикт, так как практически вся информация, которую обвиняемый передавал, не являлась секретной.

Германия РФ
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