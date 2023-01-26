В Мюнхене задержали гражданина ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Гражданина ФРГ задержали в аэропорту Мюнхена по подозрению в госизмене, сообщают в четверг европейские СМИ со ссылкой на генпрокуратуру Германии.

По их данным, задержанного зовут "Артур Е.", его подозревают в передаче секретной информации российской стороне. О каких именно данных может идти речь, не уточняется.

Отмечается, что, предположительно, он контактировал с сотрудником Федеральной разведывательной службы Германии (BND), которого задержали в декабре.

В декабре 2022 года сообщалось, что власти ФРГ задержали в Берлине сотрудника BND по подозрению в шпионаже в пользу России. Руководитель разведывательного ведомства Бруно Каль тогда заявил, что в связи с этим делом в службе проходит внутренняя проверка. Он пообещал сотрудничать со следственными органами для прояснения обстоятельств инцидента.