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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Горнолыжные курорты во Франции перенесли дату открытия из-за нехватки снега

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Во Франции многие горнолыжные курорты, расположенные в Альпах и Пиренеях, отложили дату открытия сезона из-за недостаточного снежного покрова, сообщают французские СМИ.

В частности, например, крупный курорт Валь Торан в долине Тарентез планировал начать принимать первых лыжников и сноубордистов в эту субботу, но опубликовал сообщение о переносе открытия из-за "особо мягких погодных условий осенью".

Ввиду таких же причин на неделю отложили начало работы курорты Валь д'Изэр и Тинь в Савойя.

На ряде курортов в Пиренеях, в том числе на склонах Фон-Роме, согласно французским СМИ, на трассах лежит менее одного сантиметра снега, а температура воздуха держится в районе 0 градусов по Цельсию, что делает невозможным даже использование искусственного снега.

"Мы объявим о новой дате открытия в зависимости от снега, который должен выпасть на следующей неделе", - сказал глава курорта Лез-Англь в Верхних Пиренеях Жером Менье, его слова приводят французские СМИ.

В последние годы горнолыжные курорты в Европе столкнулись со значительными ограничениями в работе из-за пандемии коронавируса, что привело к большим финансовым потерям.

Франция
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