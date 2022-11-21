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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Молдавия дополнительно получит от ЕС 100 млн евро

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Европейский Союз предоставит Молдавии еще 100 млн евро на решение проблем, вызванных ситуацией на Украине. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Париже на третьей встрече в рамках "Платформы поддержки Молдовы". Мероприятие транслировалось в интернете.

Макрон отметил, что 34 страны и 15 международных организаций откликнулись на просьбу Молдавии о помощи в рамках "Платформы поддержки".

"Мы решили выделить Молдавии еще 100 млн евро на решение различных насущных проблемы, связанных в том числе с миграционным кризисом", - сказал лидер Франции.

По его словам, последствия событий на Украине прямо сказываются на Молдавии: потоки беженцев, экономический кризис, инфляция, достигшая 35%. Президент Франции особо отметил, что несмотря на все это, республика готова продолжать реформы. В связи с этим он призвал продолжить поддержку Молдавии.

В Берлине 5 апреля состоялась первая международная конференция, на которой была объявлено о запуске "Платформы поддержки Молдовы" (Moldova Support Platform). Ее инициаторами стали Германия, Франция и Румыния, при поддержке ЕС, США, Канады, Японии, европейских и международных финансовых организаций. Второе заседание платформы состоялось 15 июля в Бухаресте. В рамках конференции было объявлено о поддержке республики на сумму около 600 млн евро. Третье заседание проходит в Париже.

Молдавия ЕС
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